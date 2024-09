Bari, commissione del Viminale: relazione nelle mani del Prefetto

Bari – Sarebbe già nelle mani del prefetto di Bari, Francesco Russo, la relazione dei commissari del Viminale. Sono scaduti venerdì scorso i termini per il lavoro degli uomini del Viminale, inviati a marzo per capire se ci siano o meno gli estremi per sciogliere il Consiglio comunale del capoluogo. Ultima parola al ministro dell’Interno.

