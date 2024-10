Bari, chiusura Ciaky: i cittadini incontrano le istituzioni

BARI – Dopo l’Esedra, l’Ambasciatori e l’Armenise, ora a Bari sta per chiudere un altro cinema, ed è il multisala Ciaky, al quartiere San Paolo, poco distante dall’aeroporto. La struttura, inaugurata nel 2016, era diventata negli anni un punto di riferimento per la zona Nord di Bari e i comuni limitrofi, ma era soggetta a costi di gestione elevati, mancanza di personale, crisi generale del settore e assenza di politiche in grado di incentivare fruitori e imprenditori. Da fine settembre, quindi, il multisala non è più funzionante e al momento non è ancora chiaro cosa sorgerà al suo posto. I proprietari parlano di convertire la destinazione d’uso ad appartamenti ma al momento non c’è ancora alcuna certezza, tranne una: il contenitore culturale del San Paolo non c’è più. Per questo i cittadini hanno voluto confrontarsi con le istituzioni per capire come poter evitare che un altro centro di aggregazione della città chiuda i battenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author