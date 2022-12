Bari: Cheddira, ‘Sconfitta ingiusta’

Condividi su...

“Perdere così fa rabbia perché quando abbiamo subito il raddoppio del Genoa stavamo dominando. Purtroppo il mio gol non è servito a nulla, quindi il bicchiere non è mezzo pieno”. È amareggiato Walid Cheddira, attaccante del Bari, dopo la sconfitta con il Genoa al San Nicola: “Segnare in questo stadio, per giunta con quella cornice di pubblico, è sempre un’emozione unica. Non vedevo l’ora di giocare perché tornando dall’esperienza del Mondiale volevo portare qualcosa in più per aiutare la squadra. Dobbiamo essere consapevoli della forza di un gruppo attrezzato, che ha dimostrato di poter dare fastidio a chiunque”.