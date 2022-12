Fidelis Andria: Silenzio stampa fino a fine anno

Condividi su...

Attraverso una nota, la Fidelis Andria comunica “che nessun tesserato rilascerà dichiarazioni sino a fine anno. Un silenzio stampa necessario per dar modo a tutti di lavorare con massima tranquillità in vista di importanti appuntamenti di cui la società darà conto nelle prossime giornate. Voci e dicerie, in questo momento, non fanno certo bene alla Fidelis per cui l’attuale proprietà sta cercando di assicurare un futuro sempre più duraturo e importante”.