BARI – Avvicendamenti al Comando provinciale dei Carabinieri di Bari. Nuovo comandante del Reparto operativo sarà il Tenente Colonnello Dario Mineo, 42 anni, siciliano di Partinico nel palermitano, subentra al Colonnello Vincenzo Di Stefano che assumerà il Comando provinciale a Mantova.

Nuovo comandante anche per il Nucleo Radiomobile di bari, al Tenente Colonnello Dario Allegretti, subentra il Maggiore Francesco Esposito, 34 anni di Agropoli in provincia di Salerno.

Nella foto in ecidenza da sinistra: Maggiore Francesco Esposito (nuovo comandante Nucleo Radiomobile), al centro il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari Francesco De Marchis, a destra il Tenente Colonnello Dario Mineo (neo comandante Reparto operativo Bari)