Bari, camionista guida per 17 ore: quasi 15.000 euro di multa

Un camionista alla guida di un camion con targa turca è stato multato per un totale di 14.554 euro dagli agenti della Polizia Locale di Bari. Il controllo, svolto nell’ambito delle attività di sicurezza stradale e monitoraggio del territorio in collaborazione con il personale della Motorizzazione, ha portato alla scoperta di numerose violazioni.

L’uomo è stato sanzionato per aver violato gli articoli relativi ai tempi di guida e per l’uso illecito delle carte di guida. Durante i controlli, è emerso che il camionista possedeva documenti di identità sia turchi che bulgari, oltre a due carte tachigrafiche, il che gli permetteva di non rispettare le norme sui tempi di guida e di riposo. Alternando l’uso delle due carte, riusciva a superare i tempi massimi di guida e a eludere i controlli.

La comparazione dei dati registrati dal tachigrafo digitale del tir con quelli delle carte in suo possesso ha rivelato che l’uomo era riuscito a guidare per quasi 17 ore consecutive, diventando così “un pericolo sia per la sicurezza stradale sia per gli altri utenti della strada”, come evidenziato in una nota della polizia locale di Bari.

Oltre alle sanzioni economiche, al camionista sono stati ritirati la patente di guida, in vista di una sospensione, e una delle carte tachigrafiche, ottenuta indebitamente.

