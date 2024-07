Bitonto, spari in aria in via Crocifisso: nessun ferito

BITONTO – Cinque colpi in aria sono stati esplosi nel tardo pomeriggio, intorno alle 20, a Bitonto, nel nord Barese, tra via Stellacci e via Crocifisso. Forse un “botta e risposta” tra clan, esplosi in una rapida sequenza. Secondo quanto ricostruito, i colpi sarebbero stati uditi chiaramente, almeno cinque. Uno scooter di grossa cilindrata sarebbe sfrecciato da via Crocifisso e avrebbe sparato alcuni proiettili in aria, per poi fuggire su via Stellacci.

Secondo una prima ricostruzione affidata ai carabinieri della compagnia di Modugno, i colpi sarebbero stati esplosi in una zona di passaggio. Ad allertare le forze dell’ordine, infatti, sarebbe stata proprio una telefonata di alcuni testimoni. Due bossoli sono stati rinvenuti e repertati su via Crocifisso. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, non ci sarebbero feriti o danneggiamenti ma forse si tratterebbe di un avvertimento. Alcuni testimoni vociferano che anche dalle cosiddette case popolari, da sempre feudo del clan Cassano, ci sia stata una risposta al fuoco. I militari della sezione scientifica stanno repertando i bossoli trovati sull’asfalto mentre i carabinieri starebbero visionando le telecamere di videosorveglianza.

Un episodio analogo, di minore portata, si era verificato il 1 aprile scorso, giorno di Pasquetta mentre a Bari moriva Lello Capriati a Torre a Mare: un fatto su cui gli agenti del commissariato stavano già indagando da tempo. Molto probabilmente il tutto per conquistare nuove piazze di spaccio.

