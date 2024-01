Bari-Bitritto, la linea sarà inaugurata l’8 gennaio. Decaro: “Presto anche la fermata stadio”

BARI/BITRITTO – Porve generali di partenza prima dell’ufficialità. La linea ferroviaria Bari-Bitritto è finalmente realtà e lunedì prossimo verrà finalmente inaugurata alla cittadinanza: 7 km di percorso che dopo oltre 35 anni di attesa sono finalmente realtà. “Siamo alle prove generali – ha detto il sindaco Decaro, che ha monitorato le prove tecniche dei treni in stazione centrale a Bari – l’8 gennaio finalmente si parte. Abbiamo tutte le autorizzazioni. Inaugurazione la mattina, i primi treni partiranno il pomeriggio. Ci saranno fermate intermedie ed altre si aggiungeranno come quella allo stadio San Nicola, che è stata progettata e finanziata. E’ una linea a binario unico con scartamento ordinario, finanziata da ministero, regione e comune di Bari. Il treno, con il tempo, potrà inserire anche tracce per altri binari. Sarà possibile in futuro potersi spostare anche altrove, è un’opera importante per la nostra area metropolitana. Si completa il piano del ferro, delle linee metropolitane della nostra città dopo quelle che portano al San Paolo e all’aeroporto”.

