BARI – Circa 202mila contravvenzioni con un calo del 6 per cento rispetto al 2021; controllati nelle ore notturne e serali quasi 28mila veicoli; 2791 incidenti rilevati di cui 9 con esito mortale e 28 con feriti in prognosi riservata (dato in risalita rispetto al 2021 ma in diminuzione rispetto al periodo pre covid).

E poi ancora circa 14mila violazioni accertate tramite Telelaser e autovelox; 482 comminate ai conducenti di monopattino; e 122 persone segnalate alla Prefettura per l’assunzione di sostanze psicotrope con 127 sequestri di stupefacenti. Sono questi i numeri delle attività per il 2022 della Polizia locale del capoluogo che oggi contra oltre 600 addetti tra operatori e amministrativi.

Un numero che nelle ultime ore, e con l’inizio del 2023, è stato incrementato di altre 53 nuove unità. Per quanto concerne il controllo del conferimento regolare dei rifiuti, gli uomini del comandante Michele Palumbo hanno accertato 1988 le sanzioni per conferimenti fuori orario, 363 le violazioni contestate per rifiuti abbandonati in strada, 2441 le contestazioni a carico di persone non residenti sorpresi a conferire in cassonetti stradali nella Città di Bari. In ultimo, gli accertamenti di Polizia tributaria in materia di Tari commerciale, esposizione pubblicitaria e Ici sono stati 573.

