BARI – Sarebbe stato aggredito a un gruppo di coetanei dopo aver cercato di difendere una ragazza sul bus. È quanto denunciato da un 21enne barese, Ismaele, che già nei giorni scorsi aveva fatto un appello sui social dicendo di non aver amicizie e voler conoscere nuove persone.

Secondo quanto denunciato, il giovane, lunedì scorso, era a bordo del bus Amtab linea 3 insieme a sua madre quando sarebbe intervenuto in difesa di una ragazza che stava fumando una sigaretta sul mezzo e che sarebbe stata schiaffeggiata da un suo amico: “Subito dopo un terzo ragazzo mi ha detto di togliermi altrimenti avrebbe chiamato dei ‘rinforzi’”, dichiara Ismaele.

Il tutto, intorno alle 22,30. Così, dopo poco, il 21enne e sua madre sarebbero scesi dall’autobus a una fermata di via Crispi e qui sarebbe avvenuta l’aggressione: “Erano dieci ragazzi sui vent’anni – racconta Ismaele -. Hanno circondato me e mia madre. Mi hanno schiaffeggiato e colpito a pugni sul viso”.

Dopo l’aggressione, la madre di Ismaele ha chiamato la polizia ma sul posto non c’era più nessuno. Per il 21enne è stato necessario l’intervento dei medici del pronto soccorso del Policlinico: “Sono dolorante, con un dente rotto, contusioni al lato sinistro della faccia, e anche occhi e labbra gonfie. Per fortuna a mia madre hanno solo sfilato il cappello”.

