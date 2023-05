Bari, al Museo Civico “24 Scatti bike”

BARI – In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, il Museo civico di Bari accoglie in anteprima la Dodicesima edizione della mostra fotografica internazionale “24 Scatti bike”, dedicata al rapporto che lega l’uomo alla bicicletta. I vincitori del concorso fotografico internazionale sono stati annunciati dopo che la giuria ha valutato attentamente 1359 fotografie inviate da 670 fotografi provenienti da 65 Paesi. L’appuntamento, patrocinato dal Municipio I, punta a valorizzare le due ruote e promuove l’utilizzo della bici non solo attraverso lo sport ma anche per gli spostamenti quotidiani. La mostra vuole paragonare la bici alla fotografia: entrambe danno la possibilità di raggiungere qualsiasi luogo rendendo indelebili i momenti che si vivono, esprimendo perfettamente lo stesso concetto di libertà.

