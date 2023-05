BARI – A due anni di distanza dalla sua formulazione, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, da molti definito come un nuovo Piano Marshall, sta ridisegnando le politiche pubbliche in Italia. L’economista Gianfranco Viesti, tra i nostri economisti più autorevoli, fornisce nel suo nuovo libro “Riuscirà il PNRR a rilanciare l’Italia?” una valutazione d’insieme basata su uno scrutinio attento e dettagliato di tutte le sue misure, che tiene conto non solo del testo, ma anche di tutti i complessi, poco noti, processi attuativi che hanno avuto luogo e delle prospettive che si presentano per la piena realizzazione del Piano. Il libro punta a capire meglio quel che è successo e può accadere.

