Bari, 37 nuovi agenti per la Questura

BARI – Prendono servizio alla Questura di Bari 37 nuovi agenti, provenienti da altre province d’Italia che vanno a rinforzare gli organici. Saranno assegnati ai commissariati e in Questura, per il controllo del territorio, per le esigenze dell’Ufficio Immigrazione e degli Uffici Investigativi. Il questore, Massimo Gambino – riferisce una nota – ha accolto i nuovi arrivati con l’augurio che possano svolgere al meglio i loro delicati compiti.

