Bari 2024, Welfare e giovani nel dibattito con il dem Orfini

BARI – Si chiama “Oltre le parole: generazione d’impatto” l’appuntamento elettorale organizzato dal Pd a Bari che vuole fare il punto sulle politiche giovanili ponendo al centro ciò che è stato fatto e ciò che la prossima amministrazione intende fare per i ragazzi che popolano la città. A guidare il dibattito, Matteo Orfini, ex presidente del Partito Democratico e uomo di punta del partito. A completare il parterre, anche Marco Lacarra che con il deputato ha parlato non solo di giovani ma anche di politiche sociali del governo Meloni che – secondo i Dem – si concretizzerebbero solo in tagli e aggressioni

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author