ROCCARASO – Buona anche la seconda uscita stagionale per il Bari: largo successo in terra abruzzese contro il San Giovanni Teatino. E’ finito infatti 15-0 per i biancorossi il match. Terzo ed ultimo test amichevole prima degli impegno ufficiali contro il Frosinone il 23 luglio prossimo.

Di seguito, tabellino e marcatori del match:

Bari-San Giovanni Teatino 15-0

Marcatori: 7’pt Antenucci (B), 16’pt e 29’pt Galano (B), 20’pt Maita (B), 25’pt e 35’pt Cheddira (B), 3’st, 19’st e 29’st Botta (B), 12’st e 38’st Cangiano (B), 27’st Mazzotta (B), 30’st , 44’st e 45’st Ahmetaj (B)

Bari pt (4-3-1-2): Caprile (1’st Frattali), Pucino (15’st Bosisio), Di Cesare (c) (1’st Terranova), Vicari (1’st Gigliotti), Dorval (15’st Mazzotta), Maita (15’st Scavone), Maiello (15’st Bianco), Benedetti (1’st D’Errico), Galano (15’st Ahmetaj), Antenucci (1’st Cangiano), Cheddira (1’st Botta)

All. M. Mignani

San Giovanni Teatino (4-4-2): D’Angelo, Natale (34’pt Pacifico), Piccioni, Di Crescenzo, Fedele (c), Tinari, Bayo, Di Prospero, Ferrari, Sagazio, Di Giovanni

Entrati nel corso del match: Fazzini, Menechino, Torino, Capozucco, Marino, Pigliacampo, Mastrorazio, Santurbano, Scurti

All. M. Appignani