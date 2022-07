Il Martina conferma il fantasista spagnolo Francisco Delgado. Attraverso una nota, la società “comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo per la nuova stagione sportiva del centrocampista classe ’89, che unisce alle notevoli caratteristiche tecniche, qualità ed estro. Un passato nei campionati professionistici spagnoli e nel Chieti in Serie D… è dal 2019 che “El Diez” veste la maglia biancoazzurra”.