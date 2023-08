BARI – La denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri della stazione di Bari Carrassi riporta un orario ben preciso: erano le 10:40 di giovedì quando la 12enne Gabriela Emanuela, residente a Carovigno, è svanita nel nulla, sfuggendo allo sguardo della madre che si trovava all’interno di uno studio fotografico di viale Unità, nel capoluogo pugliese. Della vicenda si stanno occupando le forze dell’ordine di tutti i comandi provinciali in regione, Brindisi compreso. La ragazzina non aveva con sé lo smartphone. Preoccupazione in paese, a Carovigno, tra familiari e amici. Le ricerche sono in corso.

