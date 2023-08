Barletta, uomo investito in via Cavour: è in serie condizioni

BARLETTA – Momenti di paura venerdì sera in via Cavour, a Barletta. Poco prima delle 20, un uomo è stato investito da un’auto in corsa all’altezza dell’incrocio con via S.Antonio.

Immediati i soccorsi dei passanti, in un orario particolarmente trafficato. Le condizioni della persona investita sarebbero serie, il 118 ha prestato le prime cure direttamente sul posto.

A presidiare la zona, una pattuglia della Polizia di Stato. Traffico rallentato per diversi minuti.



About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp