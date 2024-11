Azione, Mennea annuncia la nuova segreteria regionale

“Dal momento in cui ho assunto la carica di Commissario regionale di Azione, ho scelto di ricoprire questo ruolo all’insegna della condivisione, valore in cui credo profondamente”. Così Ruggiero Mennea, Commissario regionale di Azione e capogruppo in consiglio regionale, ha presentato la nuova segreteria regionale commissariale del partito.

“La decisione nasce dalla volontà di valorizzare l’impegno politico e la professionalità dei tanti dirigenti e amministratori iscritti e simpatizzanti del nostro movimento”, ha spiegato Mennea. La segreteria regionale affiancherà il Commissario nella gestione politica fino ai prossimi congressi nazionale e locali.

Il nuovo organismo è composto da Sergio Clemente, in qualità di vice-commissario regionale; Donato Riserbato, responsabile Organizzazione regionale; e dai segretari provinciali Paolo Greco, Matteo Iacovelli, Raffaele Pappadà, Pino Picca, Angelita Salamina e Francesco Spina. Presenti anche i candidati alle ultime elezioni europee – Carmen Craca, Dario Galantino, Danila Iacovelli e Valerio Potì – e numerosi amministratori locali pugliesi legati al partito.

“Questa squadra rappresenta il cuore pulsante di Azione in Puglia, pronta a lavorare per il futuro della nostra comunità”, ha concluso Mennea.

