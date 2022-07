SAN SEVERO – Un unico colpo letale all’addome, con la lama che è penetrata in profondità ferendo organi vitali. E’ morto così il 17enne di San Severo (Foggia) Francesco Pio D’Augelli, stando all’esito dell’autopsia eseguita oggi pomeriggio nell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari dal professor Francesco Introna. Per il delitto, compiuto la sera del 18 luglio scorso, è attualmente in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario un 16enne, reo confesso, che il giorno dopo si è costituito.