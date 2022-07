APRICENA- Sono stati stipulati nella giornata del 21 luglio alla presenza del sindaco Antonio Potenza otto contratti a tempo indeterminato full-time con i nuovi agenti di Polizia locale che opereranno nel comune di Apricena, una nuova risorsa operativa per far fronte alle necessità di sicurezza della città.

“È una grande opportunità per tutti, nonché un grande risultato per voi agenti” – aggiunge il sindaco Potenza – “nel porvi i miei auguri anche da parte di tutta la cittadinanza, ci tengo a sottolineare quanto sia importante il vostro apporto per la nostra comunità. Con queste risorse ulteriori saremo in grado anche di assicurare il servizio di sicurezza notturna nel fine settimana. Un grande passo in avanti”.