Autonomia: Palmisano (M5S), il governo ha affossato il Sud

L’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, ha espresso una dura critica verso l’approvazione dell’autonomia differenziata da parte del governo. “Con l’ok all’autonomia differenziata, questo governo ha definitivamente svenduto una parte dell’Italia,” ha dichiarato Palmisano, sottolineando che tale decisione è stata presa “col favore delle tenebre”. La deputata ha poi criticato i parlamentari del Sud che hanno festeggiato l’approvazione, accusandoli di mancanza di responsabilità verso i propri elettori.

Palmisano ha evidenziato che l’autonomia differenziata comporterà “tagli lineari alla sanità, all’istruzione e ai servizi” per le regioni più in difficoltà, traducendosi in “meno diritti”. La riforma, secondo l’europarlamentare, mina il principio di solidarietà e unità nazionale. Palmisano ha concluso affermando che il Movimento Cinque Stelle continuerà a contrastare questa riforma “in aula e nelle piazze”.

