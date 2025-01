Auto contro tir: morto in Veneto 25 enne originario di Torre S. Susanna

Un 25enne originario di Torre Santa Susanna è morto a seguito di un incidente stradale che si è verificato giovedì 23 gennaio in Veneto. Il giovane, che sarebbe diventato papà a marzo, era a bordo di una Alfa Romeo 147 che, verosimilmente a causa dell’asfalto bagnato, è andata a sbattere contro un tir. Un impatto frontale e fatale lungo la Triestina, località Cà Noghera, che non ha lasciato scampo al giovane che si stava recando sul posto di lavoro. Niccolò è morto sul colpo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Straziante quello della compagna, Siria, trasferitasi da Milano a Venezia per realizzare il sogno di una vita insieme al compagno: “Avevamo tanti progetti per noi e per la nostra bambina.

Ti prometto che parlerò sempre di te a nostra figlia”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author