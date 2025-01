Taranto: poliziotto soccorre vittima di un incidente e viene aggredito, denunciato 30enne

Un 30enne di Taranto è stato denunciato dalla Polizia di Stato per i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni. L’episodio è avvenuto lungo la strada statale che collega Taranto a San Giorgio Ionico, dove un poliziotto della Questura di Taranto, libero dal servizio, si è imbattuto in un’auto ribaltata sulla carreggiata.

Il poliziotto, fermatosi immediatamente per prestare soccorso, ha estratto il conducente dall’abitacolo. L’uomo, ancora in stato confusionale, avrebbe reagito in modo aggressivo quando il soccorritore, identificandosi come agente, ha contattato il 118 per richiedere un’ambulanza. Secondo quanto riportato, il 30enne avrebbe continuato a inveire anche contro gli agenti della Polizia Stradale giunti sul posto.

In seguito, l’uomo, che si sospetta fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, avrebbe assunto comportamenti violenti, strattonando i poliziotti intervenuti. Dopo essere stato calmato, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale SS. Annunziata per accertamenti clinici.

Gli atti relativi all’episodio sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato denunciato anche dai Carabinieri per guida in stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Si ricorda che, per il 30enne, vige il principio di presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author