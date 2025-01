Marina di Ginosa: tenta di investire l’ex convivente, arrestato 45enne

Nella serata del 20 gennaio 2025, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 45 anni, originario di Pisticci, con l’accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, una 35enne anch’essa residente nel comune materano, ma domiciliata da alcuni giorni a Marina di Ginosa.

L’arresto è avvenuto a seguito della denuncia sporta dalla donna nella tarda mattinata dello stesso giorno presso la Stazione dei Carabinieri di Marina di Ginosa. La 35enne ha raccontato agli inquirenti di aver subito, durante la convivenza con l’uomo, ripetute aggressioni fisiche e verbali, minacce di morte, ingiurie e vessazioni. La donna ha inoltre riferito che le condotte violente dell’ex compagno erano continuate anche dopo la fine della relazione. In particolare, ha denunciato un episodio avvenuto proprio quella mattina, quando l’uomo avrebbe tentato di investirla con l’auto mentre attraversava una via del centro, sfiorandole il braccio sinistro ma senza provocarle conseguenze fisiche.

Alla luce delle dichiarazioni della vittima e temendo ulteriori atti violenti, i Carabinieri si sono messi immediatamente alla ricerca del 45enne, rintracciandolo poco dopo a bordo dell’auto descritta dalla denunciante.

L’uomo, alla luce degli elementi raccolti, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto. Si ricorda che, in attesa di una sentenza definitiva, vige la presunzione di innocenza.

