Allarme bollette, Confartigianato Taranto: ‘Aumenti del 30% su luce e gas’

Le imprese artigiane e commerciali del territorio sono in allarme per l’annunciato aumento del 30% delle bollette di luce e gas. Un incremento che, secondo Fabio Paolillo, Segretario generale di Confartigianato Taranto, potrebbe mettere a rischio la stabilità economica e produttiva delle piccole e medie imprese.

“In queste condizioni, la crescita e la stabilità delle nostre imprese non sono prospettabili. La ripresa economica è a rischio senza interventi immediati”, ha dichiarato Paolillo, sottolineando come i rincari progressivi degli ultimi mesi abbiano già pesato sulle attività. I settori più colpiti saranno artigianato, commercio, turismo, ristorazione, produzione alimentare e servizi legati al benessere.

Confartigianato evidenzia anche l’ingiustizia nella distribuzione degli oneri generali di sistema: per le piccole imprese il peso è 15,8 volte superiore rispetto a quello delle grandi aziende. Questa disparità penalizza fortemente la competitività delle PMI, che costituiscono il cuore del sistema occupazionale locale.

Per affrontare l’emergenza, Confartigianato Taranto ha attivato un innovativo Sportello Energia, che offre un check-up gratuito alle imprese, individuando azioni per ridurre i consumi e ottenere tariffe più vantaggiose. Un’iniziativa che mira a supportare le aziende in un momento cruciale, aiutandole a preservare competitività e stabilità finanziaria.

La richiesta alle istituzioni è chiara: servono soluzioni rapide e concrete per contenere i costi e sostenere le imprese in un territorio che ha investito molto nell’innovazione e ora rischia di vedere compromessi anni di sforzi e progressi.

