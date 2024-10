Aumento furti nel metapontino: Ugl chiede interventi immediati

Negli ultimi giorni, il territorio del Metapontino, in particolare le zone di Policoro e Scanzano Ionico (MT), è stato colpito da una serie di furti in aziende e abitazioni, creando un clima di insicurezza e preoccupazione tra i cittadini. Il segretario provinciale dell’Ugl di Matera, Pino Giordano, ha espresso solidarietà e vicinanza alle vittime di questi episodi, condannando fermamente tali atti criminali. “Non ci sono scuse per gesti così violenti e devastanti”, ha dichiarato Giordano.

Secondo il sindacalista, è fondamentale mantenere la calma e non cedere alla tentazione di farsi giustizia da soli, poiché ciò potrebbe portare a situazioni di violenza ancora più gravi. “Il rischio è di trasformare le nostre campagne in un Bronx”, ha avvertito Giordano, sottolineando che i cittadini non devono sentirsi abbandonati dalle istituzioni.

L’Ugl ha sempre sostenuto la legalità e invita le autorità a dotare le forze dell’ordine di maggiori mezzi e personale, affinché possano contrastare efficacemente questi fenomeni. “La sicurezza è un diritto di tutti e va garantita con azioni concrete, non con vuote parole”, ha concluso Giordano, annunciando una lettera al Prefetto di Matera per sollecitare interventi urgenti.

