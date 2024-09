Aumentano i flussi turistici in Puglia: +8% arrivi, +2,5% presenze

Cresce ancora il turismo in Puglia: da gennaio ad agosto 2024 si è registrato un aumento degli arrivi (+8%) e delle presenze (+2,5%) rispetto allo stesso periodo del 2023. A rivelarlo è stato Antonio Longo, funzionario della Sezione Turismo della Regione Puglia, durante un incontro per la consegna degli attestati ai partecipanti del corso per “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza”, organizzato da Aforisma School of Future.

Longo ha sottolineato l’importante contributo del mercato estero, con un incremento del 19% degli arrivi e del 14% delle presenze, che ha bilanciato il lieve calo delle presenze italiane (-2%) nonostante l’aumento degli arrivi nazionali (+1,7%). Ha inoltre evidenziato una crescita costante dei flussi turistici complessivi dal 2010 a oggi, con una forte concentrazione nei mesi estivi e un aumento anche nella bassa stagione, trainato dai visitatori stranieri.

L’assessore alla Formazione, Sebastiano Leo, ha rimarcato l’importanza della formazione per migliorare la qualità dell’accoglienza turistica. Inoltre, ha annunciato che Bari ospiterà per la prima volta “Didacta Italia”, la principale fiera nazionale dedicata alla scuola e alla formazione, dal 16 al 18 ottobre.

Infine, durante l’evento è stato presentato uno studio di Davide Stasi dell’Osservatorio Economico Aforisma, che ha sottolineato la forte stagionalità del turismo pugliese e la necessità di migliorare la qualità dei servizi per incrementare la redditività del settore.

