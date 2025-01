Attacco con coltello in Baviera: due morti, tra cui bimbo di 2 anni

ASCHAFFENBURG – Tragedia nel parco Schontal, nel centro di Aschaffenburg, in Baviera (Germania), dove un uomo ha compiuto un attacco con il coltello causando la morte di due persone, tra cui un bambino di soli due anni, e il ferimento grave di altre due. Il presunto responsabile è stato arrestato dalla polizia dopo un tentativo di fuga. Restano ancora sconosciuti i motivi che hanno spinto l’aggressore a compiere il gesto. Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto.

