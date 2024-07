Atletica, la cussina Giampaolino 3a nel salto in lungo ai Campionati Italiani

Sabato 6 luglio, sulla pista dello stadio Mario Saverio Cozzoli di Molfetta (Ba), si sono svolte le gare di salto in lungo dei Campionati italiani Allievi, durante le quali l’atleta del Cus Bari Elsa Giampaolino ha ottenuto il terzo posto.

Con un salto di 5,69 metri, l’atleta allenata dal tecnico Luca Ceglie, nonostante fosse la più giovane e l’unica tra le finaliste al primo anno in categoria, è riuscita ad ottenere il podio in un campionato nazionale che per il centro universitario del capoluogo pugliese mancava da oltre dieci anni.

“La prestazione di Elsa fa ben sperare – ha affermato con orgoglio il suo tecnico -. Ha messo in pratica, con successo, tutte le tecniche sulle quali abbiamo duramente lavorato in quest’ultimo periodo. Il fatto che nella finale fosse l’unica del primo anno porta a credere che nei prossimi anni andrà sempre meglio”.

La gara di Giampaolino è iniziata con un salto un po’ corto: partita troppo veloce, la giovane cussina si è trovata troppo sotto gli ultimi appoggi e quindi, per evitare di fare risultato nullo, ha dovuto accorciare i passi. Nel salto successivo, però, su indicazione del suo allenatore, è partita con un piede e mezzo indietro, riuscendo così a correre adeguatamente, non frenare ed entrare in velocità negli ultimi appoggi in prossimità della pedana, riuscendo anche a fare una bella chiusura.

“Questa è un’ulteriore testimonianza del fatto che, come squadra, siamo cresciuti tantissimo – ha commentato Gaetano Barone, responsabile tecnico della sezione atletica del Cus Bari -. Negli ultimi quattro anni il team di atletica del nostro centro sportivo ha fatto un grande salto di qualità e questo risultato ne è dimostrazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author