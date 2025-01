Assessore Latronico: “Passi avanti per la sanità territoriale”

“La Regione Basilicata compie un ulteriore passo avanti verso una sanità più moderna e vicina ai cittadini, approvando gli atti con cui ASP e ASM adeguano, a stralcio, l’assetto organizzativo e funzionale relativo all’assistenza territoriale, in linea con la programmazione regionale e nazionale”: lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, in riferimento alle delibere adottate dalle Aziende sanitarie di Potenza e Matera circa l’evoluzione dell’organizzazione sanitaria territoriale lucana.

Le due delibere, approvate dalla Giunta Regionale, prendono atto delle proposte di aggiornamento, da parte delle aziende, dei relativi atti aziendali, con riferimento specifico alla riorganizzazione dell’assistenza territoriale, per renderli allineati e coerenti alle linee guida del D.M. 77/2022 ed al provvedimento generale di programmazione dell’assistenza territoriale già a suo tempo adottato dalla Giunta regionale con la DGR 948/2022.

“Tale approvazione – ha affermato Latronico – rappresenta un ulteriore importante passo in avanti per il progressivo avanzamento della riforma perché consente alle Aziende sanitarie di adottare gli ulteriori atti previsionali per la programmazione del fabbisogno di risorse umane da reclutare per le strutture sanitarie territoriali per il prossimo triennio, in aggiunta alle previsioni contenute nei Piani Triennali dei Fabbisogni 2025-2027 già approvati, in osservanza agli standard di personale stabiliti sia dal DM 77/2022 sia dalla DGR 948/2022”.

“L’obiettivo finale – ha sottolineato l’assessore Latronico – è quello di garantire un’organizzazione adeguata e l’erogazione di assistenza sanitaria ai cittadini, riducendo il carico sugli ospedali e migliorando l’accesso ai servizi sanitari sul territorio. Il successivo reclutamento di personale si svolgerà in maniera complementare e parallela al completamento delle strutture sanitarie previste dal Piano Operativo Territoriale e dal PNRR (Case della Comunità, Ospedali di Comunità, ecc.). Per l’incremento di risorse umane sul territorio, che ammonta a circa 650 unità nel triennio, sono già previste ed assegnate risorse finanziarie ad hoc pari a circa 27M€. Insomma – ha concluso Latronico – vogliamo costruire una sanità pubblica sempre più organica, vicina ai cittadini e capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro”.

