Assalto a postamat nel brindisino, bottino ‘magro’

Uno sportello automatico di Poste italiane è stato fatto esplodere nella notte a Casalini, frazione di Cisternino, in provincia di Brindisi. Almeno due i ladri che avrebbero utilizzato la tecnica della ‘marmotta’ per il colpo, inserendo dell’esplosivo nell’erogatore automatico di banconote. Dopo l’esplosione la banda sarebbe riuscita a fuggire in auto solo con poche centinaia di euro perchè scoperta dal qualche residente svegliato dal boato. Sul caso indagano i carabinieri.

