Asp Basilicata: Maraldo, ‘Abbattere liste attesa e sviluppo telemedicina’

“Operare al meglio per abbattere le liste d’attesa e ridurre i tempi di prenotazione delle prestazioni, pur se le tempistiche riguardanti la Asp non sono estremamente lunghe”. Lo ha dichiarato Antonello Maraldo, neo direttore generale della Asp Basilicata: insediatosi lunedì 17 luglio, sta già testando lo stato di salute dell’Ente e più in generale della sanità lucana.

Per Maraldo, proprio sull’abbattimento delle liste d’attesa, “si opererà con priorità per garantire su tale tematica un nuovo corso nella gestione dell’Azienda Sanitaria locale del comprensorio potentino”, tanto che già si è svolta una prima riunione operativa con le strutture preposte “per valutare attentamente la situazione attuale e guardare alle soluzioni da intraprendere a medio e lungo termine, conformemente agli indirizzi regionali, portando a regime la Dgr 330/2023”.

Altra tematica importante per il neo direttore Generale, la prosecuzione di un percorso di telemedicina già avviato negli scorsi mesi e che risulta essere “fondamentale per sviluppare un percorso in funzione di una serie di fattori concorrenti e concomitanti, quali la forte dispersione territoriale della popolazione, la difficoltà nel reperire il personale e l’opportunità di investire in questo ambito anche alla luce delle linee guida del DM Salute del 2022”.

“Non è certamente pessimo il quadro generale che può darsi della Sanità lucana e più nello specifico di quella territoriale ricadente nel comprensorio potentino”- ha sottolineato il Dg- “ma ancora tante sono le cose da fare per garantire all’utenza una sanità eccellente sia in termini di prestazioni che di tempistiche”.

Maraldo ha poi anticipato che porrà attenzione a tutti gli ambiti territoriali ricadenti nella Asp, valorizzando le periferie e intessendo con il territorio rapporti proficui di collaborazione e di ascolto per assicurare una migliore gestione dell’intero sistema sanitario locale”.

