Potenza: Bando per gestione chiosco-bar al Parco di Montereale

Con determina dirigenziale UD Bilancio e Partecipate RCG n. 1628/2023 del 17/07/2023, DetSet n. 351/2023 in pari data è stato approvato lo schema di bando ad evidenza pubblica per l’affidamento in gestione della struttura chiosco-bar sito nel Parco di Montereale della Città di Potenza.

L’oggetto della concessione è costituito da un compendio composto da:

– un locale a destinazione commerciale con consistenza catastale di circa 86 mq per una superficie lorda catastale di circa 97 mq;

– un’area pertinenziale attigua calpestabile di circa 465 mq sulla quale insiste una pensilina con struttura metallica e pannelli in legno della lunghezza di circa 20 metri. Sono, inoltre, presenti organi illuminanti per illuminazione pubblica;

– un’area a verde di mq 162;

– un’area di camminamento con panchine di mq 170;

per una superficie complessiva utilizzabile ad uso esclusivo di circa mq 894.

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti:

– Imprenditori individuali,

– Società, anche cooperative, Consorzi, Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) – costituiti o costituendi – nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea;

– Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato, con personalità giuridica;

– Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario;

– Raggruppamento di due o più Associazioni

che abbiano effettivamente svolto per almeno 3 anni, anche non consecutivi nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2023, un’attività commerciale con iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel settore di cui al codice ATECO 56.30.00 “Bar e altri esercizi simili senza cucina”.

L’affidamento degli immobili avrà durata di 9 (nove) anni a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, con possibilità di rinnovo, non tacito, per ulteriori 9 (nove) anni, previa verifica della persistenza delle condizioni necessarie al rinnovo e, in particolare, l’assolvimento degli obblighi contrattuali e la permanenza dei requisiti comprovati all’atto della sottoscrizione del contratto.

Ogni partecipante, prima di presentare domanda, dovrà costituire garanzia a corredo dell’offerta, a pena di esclusione, pari ad € 648,00 (euro seicentoquarantotto/00) costituita, mediante versamento allo sportello in favore del Comune di Potenza presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari.

Gli interessati a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica dovranno far pervenire un plico, integro e con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: “OFFERTA PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR ALL’INTERNO DEL PARCO DI MONTEREALE – 2023” direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, Via Parco Sant’Antonio la macchia, entro e non oltre le ore 12:00 del 18 agosto 2023.