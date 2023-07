Investita sul monopattino: muore bimba di sei anni

POTENZA – Tragedia a Potenza, una bambina di 6 anni di origini Ucraine è morta nella serata di ieri, martedi 18 luglio, dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava sul suo monopattino. La tragedia si è consumata intorno alle ore 21.00 a rione lucania a Potenza. La piccola, giunta nel capoluogo lucano con la madre e il fratellino per scappare dalla guerra, è stata investita da un’auto guidata da una donna che è in stato di shock.

La bambina è stata immediatamente trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Carlo e successivamente trasferita in Rianimazione dove è deceduta poche ore dopo.

Le cause del tragico incidente sono in corso di accertamento.

