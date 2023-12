Asl Taranto: Gianrocco Rossi nuovo direttore Distretto Socio Sanitario 2

Il Distretto Socio Sanitario n. 2 dell’ASL Taranto, che comprende i comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte, ha un nuovo direttore.

Si tratta di Gianrocco Rossi, 57 anni, prima dirigente infermieristico dell’ ASL Taranto, poi dirigente della Struttura Semplice Dipartimentale Gestione Liste D’Attesa, CUP e ALPI. Rossi è il quattordicesimo infermiere a ricoprire l’importante ruolo di direttore di Distretto Socio Sanitario.

La notizia dell’incarico appena conferito a Gianrocco Rossi è stata accolta con grande soddisfazione da Pierpaolo Volpe, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto.

“La nomina del dott. Rossi a direttore di Distretto è un orgoglio per tutta la comunità infermieristica – commenta Volpe -. Segno che la formazione post base degli infermieri in ambito manageriale è di altissimo livello. Va certamente evidenziato come il direttore generale della ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, e tutta la direzione strategica dell’Azienda Sanitaria siano aperti al cambiamento sulla scia di quanto già accade in tante regioni d’Italia, dove ormai da tempo alla figura dirigenziale infermieristica vengono assegnati, in virtù delle competenze, incarichi gestionali di vertice”.

”Importante sottolineare la lungimiranza della direzione strategica dell’ASL Taranto, che non si è fatta influenzare da visioni vetuste, arcaiche e stereotipate della sanità, ma ha voluto scegliere come direttore di Distretto una figura dirigenziale con i requisiti formativi e professionali più adatti al ruolo, valorizzando l’esperienza pregressa in modo oculato e specifico per le esigenze di assistenza territoriale che il PNRR impone”, conclude Volpe.

Il presidente dell’OPI Taranto, anche a nome dell’intera comunità infermieristica locale, formula al neo Direttore di Distretto, Gianrocco Rossi, i migliori auguri per il prestigioso traguardo raggiunto e per un futuro sempre ricco di soddisfazioni.

