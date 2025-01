Asl Bari, ad Altamura il primo prelievo di organi del 2025

La prima donazione di organi negli ospedali della Asl Bari è stata effettuata al “Perinei” di Altamura. Lo comunica l’azienda sanitaria locale in una nota, evidenziando che il prelievo multiorgano (cuore, fegato, reni e cornee) è stato effettuato “a seguito del decesso di un giovane uomo che in vita aveva generosamente espresso l’assenso alla donazione. Una volontà alla quale si sono uniti anche i familiari, rendendo possibile l’avvio delle complesse procedure di accertamento di morte, verifica della compatibilità e quindi prelievo degli organi in sala operatoria con l’impiego di diverse équipe”. L’intervento ha coinvolto l’unità operativa di Anestesia e rianimazione e il team di Oculistica. Al loro fianco, impegnati in un lasso di tempo di 48 ore, anche la direzione medica di presidio, il laboratorio analisi, il pronto soccorso, la Neurologia, la Cardiologia, la Radiologia, il coordinamento aziendale della donazione e il coordinamento regionale trapianti. Nel corso del 2024, prosegue Asl Bari, “sono state registrate 13 donazioni andate a buon fine con l’utilizzo degli organi: doni preziosi perché capaci di regalare una nuova speranza di vita a diverse persone in attesa di trapianto”.

