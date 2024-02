Armi a Kiev, Maiorano: ‘Aiutare l’Ucraina a difendersi è dovere morale’

“Con il via libera al decreto che proroga l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell’Ucraina, abbiamo portato avanti una scelta di coerenza, serietà e responsabilità mantenendo fede agli impegni assunti in sede internazionale. Il sostegno del nostro Paese non può assolutamente cessare perché è giusto e doveroso aiutare il popolo ucraino a difendersi e a combattere per la propria libertà. Questo ulteriore pacchetto di equipaggiamenti e sistemi d’arma, infatti, è mirato a rafforzare le capacità difensive dell’Ucraina nei confronti dell’aggressore che ogni giorno bombarda obiettivi civili e militari, provocando morti e feriti. Fare ora un passo indietro o fermarsi sarebbe un grande errore strategico e politico cosi come più volte hanno ribadito il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Siamo e saremo sempre al fianco dell’Ucraina e delle sue Forze Armate, finché non cesseranno gli attacchi russi. Il Governo italiano sosterrà il popolo e le istituzioni ucraine rafforzando, inoltre, l’impegno diplomatico e le politiche dell’Unione europea per arrivare ad una giusta e sicura pace”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, membro della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati che nei giorni scorsi è intervenuto in Aula per illustrare il decreto legge in materia di proroga di armi e aiuti all’Ucraina per tutto il 2024.

