Ex Ilva, AdI risponde a Urso su audizioni: Non siamo stati convocati’

“In merito alle audizioni svolte dalla IX Commissione Permanente (Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare) del Senato in argomento D.L. Ilva, Acciaierie d’Italia comunica di non essere stata convocata dalla Commissione. Acciaierie d’Italia conferma sin d’ora la sua partecipazione in caso la Commissione ritenga opportuna l’audizione della società”. Con questa nota, Acciaierie d’Italia risponde subito al ministro Urso, che si è detto stupito dell’assenza di Lucia Morselli, ad di AdI, alle audizioni.

