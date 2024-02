Ex Ilva, crediti indotto: AdI, ‘Mai ricevuto richieste da Sace’

“In riferimento agli articoli comparsi sulla stampa in questi giorni, in cui si afferma che Acciaierie d’Italia non fornirebbe a Sace le informazioni necessarie per poter dar seguito a quanto previsto dai provvedimenti adottati in questi giorni dal Governo a tutela dei crediti delle imprese dell’indotto, l’Azienda precisa che tali affermazioni sono prive di ogni fondamento. Acciaierie d’Italia non ha mai ricevuto alcuna richiesta in tal senso da Sace e si riserva di agire in ogni sede a tutela delle proprie ragioni”. Così, in una nota, Acciaierie d’Italia.

