Ex Ilva, Urso: ‘Stupito che Morselli non sia venuta in audizione’

“Mi ha stupito apprendere che l’amministratore delegato di Acciaierie d’Italia non sia venuta nemmeno in audizione a dare le informazioni che il Parlamento ha ritenuto di chiedere. Queste informazioni non sono state date nemmeno al socio pubblico e ai commissari titolari degli impianti. Quello che è utile, e necessario, è che ci sia la piena partecipazione di tutti”. Lo ha detto Aldofo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, dopo un intervento in commissione Industria al Senato, dove sono in esame i decreti sull’ex Ilva. “Mi auguro che tutto il sistema Paese, così come sta avvenendo, si muova insieme per salvaguardare questo asset strategico così fondamentale, dimostrando che l’Italia ha una chiara e condivisa politica industriale. Ma per fare questo serve che tutti collaborino fornendo anche le informazioni necessarie”, ha spiegato Urso.

“Ultimo confronto su ex Ilva”. Bisogna “anche attendere il confronto con gli azionisti, che è tutt’ora in corso, e che potrebbe portare eventualmente a una soluzione che deve in ogni caso garantire il rilancio produttivo, occupazionale e la riconversione ambientale. Ma la strada per l’amministrazione straordinaria è stata aperta. Ove non ci fossero nel frattempo altre soluzioni, altrettanto significative per le garanzie sul rilancio industriale e occupazionale, dopo aver messo in salvaguardia i crediti delle imprese procederemo nella direzione del commissariamento”, ha aggiunto Urso.

Commissariamento: “Completare il processo”. “Le procedure di commissariamento hanno superato anche il vaglio del Tribunale di Milano, ora dobbiamo completare il processo che consentirà alle società del vasto indotto di Acciaierie di attivare le procedure per cedere i crediti agli istituti bancari, a Mediocrtedito Centrale, che con l’assicurazione e copertura della Sace potranno acquisire questi crediti per evitare che accada, ove si procedesse al commissariamento, ciò che si è verificato purtroppo con la precedente amministrazione straordinaria”, ha concluso Urso.

