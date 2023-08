Apricena, Jimmy Sax apre il Suonincava Festival

APRICENA – Il sax di Jimmy Sax ha ammaliato i tantissimi spettatori che nelle scorse ore hanno preso parte al primo appuntamento di Suonincava, ad Apricena, nel Foggiano. La serata inaugurale ha visto protagonista il noto musicista che ha lasciato poi il testimone al dj Albert Marzinotto. La manifestazione torna così al suo splendore dopo lo stop pandemico. Per questa edizione 2023 di Suonincava Festival sono stati migliaia i turisti e i visitatori ma anche i cittadini che hanno riempito l’atmosfera delle Cave dell’Erba, facendo della serata inaugurale un appuntamento dai buoni riscontri. Lo show di Jimmy Sax, con il suo stile elegante e ricercato, ha coinvolto il pubblico consegnando poi a Marzinotto la regia dello spettacolo fino a notte inoltrata, il tutto in una atmosfera naturalistica insolita come quella della cava. Il festival continua per tutto il fine settimana con Enzo Avitabile e Rocco Hunt.

