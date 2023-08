Luisa Corna sposa ex comandante Carabinieri di Brindisi

Luisa Corna sposerà il suo ufficiale. Il 9 settembre 2023, la cantante e conduttrice televisiva bresciana si scambierà gli anelli con Stefano Giovino, ex comandante della Compagnia Carabinieri di Brindisi.

Dopo il rinvio delle nozze a causa del covid, i due convoleranno finalmente a nozze: 57 anni lei, 42 lui, si uniranno in matrimonio a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, con celebrazioni alla “Madonnina”, il santuario della Madonna di Lourdes.

Giovino è stato comandante della Compagnia di Chiari dall’agosto 2014 al settembre 2018, prima di trasferirsi a Brindisi poi a Livorno, dove comanda il reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania. In un’intervista del 2016, Luisa Corna parlò così del loro amore: “È un ufficiale dei Carabinieri più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita. Ha già dei figli, che adoro, un’ex moglie e tante responsabilità…”.

Prima della relazione con Stefano Giovino, Luisa Corna è stata per 10 anni con Aldo Serena, ex calciatore di Inter, Milan, Juvenrus, Torino e Bari. Poi con il cantante Alex Britti e infine con l’attore Valerio Foglia Manzillo. Sette anni dopo la fine di quest’ultima storia si è concessa un nuovo grande amore che ormai dura da tempo.

