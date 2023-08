Musica, arte e tanti vini per Borgo Rosato a Castellana Grotte

CASTELLANA – Un omaggio alla tradizione e alle eccellenze vitivinicole del territorio per un fine settimana in uno dei luoghi simbolo della storia di Castellana Grotte. Nuovo appuntamento con Borgo Rosato, la tre giorni dedicata all’enologia nell’ambito di Piazze d’Estate 2023, il cartellone di eventi estivi di Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana che ora si sposta nel centro storico, in largo San Leone Magno, per un appuntamento che unisce enogastronomia con le postazioni dedicate al food e alle cantine per degustare ottimi calici di rosato e prodotti tipici, cultura con la mostra fotografica sulla produzione vitivinicola locale a cura di Pasquale Ladogana e con i balli medievali e gli allestimenti scenici. Durante la tre giorni, musica, concerti e dj set con Samuel, frontman dei Subsonica e Marina Rei sul palco principale di largo San Leone Magno.

