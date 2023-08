Premio Atleta di Taranto: tolti i veli alla nuova edizione

Una conferenza che dà inizio ai giochi e al gala dello sport tarantino, appuntamento fisso dell’estate tarantina: è scattato ufficialmente il conto alla rovescia per l’edizione numero XIV del premio atleta di Taranto.

Nella suggestiva cornice della terrazza dell’Aeronautica Militare SVAM, sono stati svelati i veli dell’edizione 2023 del premio, che vedrà ancora una volta al timone Fabiola De Lorenzo, questa volta coadiuvata da Matteo Schinaia. Durante la conferenza, atta a celebrare lo sport tarantino, il colonnello Claudio Castellano ha espresso la sua gioia a rinsaldare il sodalizio tra il Premio e l’Aeronautica Militare, giunto al secondo anno consecutivo: “Per noi e per la Scuola Aeronautica è molto importante perché, oltre alla vocazione formativa, la Scuola si trova in una location che si presta bene ad ospitare eventi di promozione sportivi e culturali, anche in ottica Giochi del Mediterraneo. Abbiamo inoltre progetti extrasportivi, che si collocano nella formazione universitaria, nella ricerca, nell’innovazione. Il secondo seno del Mar Piccolo, difatti, si presta bene a questi studi”.

Le eccellenze tarantine premiate sono numerose, tra cui troviamo le società Cisa Basket e New Taranto C5 per i risultati conseguiti nei loro rispettivi campionati. Piero Genga per il suo curriculum sportivo e per i traguardi raggiunti con la nazionale finlandese ai giochi europei e Mauro De Filippis, per aver ottenuto il pass per Parigi 2024.

Ma il Premio Atleta di Taranto, nel corso degli anni, ha ampliato i suoi orizzonti, arrivando a premiare anche le eccellenze regionali, come la storica doppietta del Bitonto C5 femminile, capace di vincere Serie A e Coppa Italia.

I premiati ovviamente non si fermano qui, ma coloro che si alterneranno sul palco avranno la possibilità di rendere omaggio al pater familias del premio: L’Atleta di Taranto, la cui copia sarà esposto per la prima volta dopo le Olimpiadi di Pechino del 2008 e accompagnerà i moderni atleti di Taranto nell’Olimpo dello sport dei due mari. L’evento si terrà il 22 agosto alle ore 21, presso l’Idroscalo Bologna.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp