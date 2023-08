Motori: A settembre torna lo slalom Città di Monte Sant’Angelo

Lo spettacolo su uno dei percorsi più affascinanti del motorsport italiano, il calore del pubblico, il coinvolgimento dei partecipanti: il prossimo 10 settembre ritorna, per la sua terza edizione, l’appuntamento con lo slalom Città di Monte Sant’Angelo, organizzato da Tecno Motor e Gargano Racing Team, che in tre anni ha conquistato sportivi e appassionati e, dopo l’indimenticabile debutto del 2021, la titolarità di coppa di 4a zona ACI SPORT ottenuta nel 2022, si presenta oggi come prova del Trofeo Centro 2023 della disciplina.

“Siamo davvero entusiasti di come questa gara stia crescendo – dichiara il presidente della Gargano Racing Team Giovanni Di Bari – l’apprezzamento dimostrato dai piloti con la loro partecipazione e l’accoglienza della città, con la presenza di tantissime persone sia lungo il percorso durante la gara che alla cerimonia di premiazione, ci motiva ulteriormente a proseguire un’avventura, quasi una scommessa – continua Di Bari – nata dalla passione di un gruppo di amici sportivi composto dai vice presidenti Pietro Azzarone e Giuseppe Troiano e da Daniele Decembrino e Francesco Lauriola, subito condivisa con la scuderia organizzatrice Tecno Motor Racing Team, la cui grande esperienza ha consentito di concretizzare il nostro sogno e di riportare a nuova vita sportiva il celebre tracciato della salita Macchia – Monte Sant’Angelo”.

Il Comitato organizzatore annuncia l’apertura delle iscrizioni, che i concorrenti potranno effettuare nell’area dedicata del sito della Federazione, con termine fissato alle ore 24 del 5 settembre. Alla competizione, vinta nella passata edizione dal pluri campione italiano Fabio Emanuele su Osella PA9 90, sono ammesse le vetture appartenenti a diversi gruppi e classi, come prototipi, E2, E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, Vst (velocità su terra), auto rally (gr. A ed N), auto stradali (Racing Start) e Racing Start Plus, HST (auto storiche).

La gara, che gode dei patrocini di Regione Puglia, Comune di Monte Sant’Angelo, Automobile Club Foggia, CONI Puglia e del Parco Nazionale del Gargano, si disputerà su un tratto della provinciale 55 di Foggia reso celebre dalla storica salita “Macchia-Monte Sant’Angelo”, lungo 3600 metri e rallentato da 13 birillate, sotto la direzione di Claudio D’Apote. Tutte le informazioni dettagliate, il programma e l’Albo di Gara sono disponibili sul sito www.garganoracingteam.it

