MESAGNE- Appuntamento con la donazione Fidas sezione di Mesagne per martedì 9 agosto dalle 17.30 alle 21.30 davanti l’ingresso del centro commerciale Appia Antica, dove stazionerà l’automedica dell’Asl Brindisi, i volontari Fidas e un team medico specializzato.

“La campagna di sensibilizzazione alla cultura del dono messa in atto dalla Fidas e l’impegno della direzione del centro hanno fatto sì che questo diventasse un punto di riferimento per le donazioni, con la speranza che la collaborazione possa continuare nel tempo. Condividere un’occasione di solidarietà diventa ancora più significativa in un periodo di emergenza, quando la richiesta di sangue è continua, gli ospedali sono in affanno e la possibilità di aiutare chi ha bisogno di trasfusione è fortemente a rischio. Donare sangue è donare vita ed è il gesto più grande che si possa compiere nei confronti di chi è meno fortunato. La vita è un dono: meritiamola donando” ha detto il presidente Giuseppe Mitrugno.

Si ricorda che andare a donare è un diritto tutelato dalla Legge n.219/2005 che consente ai lavoratori dipendenti che vogliono farlo di usufruire di un permesso per l’intera giornata e regolarmente retribuito.