Approvazione proroga legislatura Regione: Lacarra, ‘Atto grave’

«L’approvazione in Consiglio regionale dell’emendamento presentato dalla Lega per consentire la permanenza in carica dei Consiglieri regionali dopo le dimissioni del Presidente è un fatto grave. Se nel Partito Democratico qualcuno pensa che si possa essere credibili dopo atti del genere, sono ben contento che a breve non ricoprirò più la carica di segretario. È allucinante che parte della maggioranza abbia sostenuto questo emendamento dell’opposizione e, allo stesso modo, è assurdo che chi rappresenta i cittadini resti concentrato sui propri destini personali persino in tempi difficili come questi. Il momento di giocare è finito da un pezzo”. Così l’onorevole Marco Lacarra, segretario del PD Puglia.