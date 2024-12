Antenna Sud: Capodanno in piazza da Latiano con BigMama

Latiano si prepara a festeggiare l’arrivo del 2025 con una grande festa ai Giardini Pubblici di piazza Prof. Cosimo Rubino. L’appuntamento è fissato per la sera del 31 dicembre con uno degli eventi più attesi: il party di BIGMAMA, un vero simbolo di divertimento e musica in Italia.

L’iniziativa, organizzata dal Comune, punta a coinvolgere tutta la comunità in un momento di allegria e condivisione, accompagnato da energia e ritmi travolgenti.

Chi non potrà essere presente fisicamente potrà comunque seguire l’evento grazie alla trasmissione in diretta su Antenna Sud (Canale 14 del digitale terrestre) e in streaming sul sito antennasud.com, a partire dalle ore 23:00.

A presentare la serata Valentina Portoghese, che guiderà il pubblico attraverso i momenti salienti del countdown e della festa.

Musica, spettacolo e tanta partecipazione: Latiano promette un Capodanno da ricordare. Non resta che partecipare per dare il benvenuto al 2025 nel migliore dei modi!

