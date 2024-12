Ant di Canosa, Minervino e Spinazzola: panieri più economici

“È stata una scelta per consentire a tutti di poter donare per Natale le eccellenze enogastronomiche del territorio e contribuire a sostenere le nostre attività. Per questo, per la prima volta il paniere ha un prezzo più basso”. Così, Carmelinda Lombardi, referente della delegazione Ant di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola spiega perché per il prossimo Natale il paniere solidale Ant costa 20 euro e non più 25. “Il tempo che stiamo attraversando non è facile: il lavoro scarseggia, in alcuni casi è retribuito male e la beneficenza passa in secondo piano. Abbiamo per questo pensato che fosse giusto rivedere il costo del paniere”, aggiunge Lombardi evidenziando che alcuni dei prodotti come “taralli, vino, e olio sono messi gratuitamente a disposizione da tre aziende di Canosa: sono da anni al nostro fianco e ne siamo orgogliosi”. I volontari Ant si occupano di assistenza domiciliare di pazienti oncologici “ma serve il sostegno di tutti per portare avanti la nostra mission”, ribadisce la referente dal carattere tenace. È infatti grazie a lei che la delegazione collabora con una impresa lombarda. “Mettiamo a disposizione, sempre gratuitamente, parrucche per le donne che stanno affrontando le terapie per la cura del tumore”, dice. L’iniziativa si chiama ‘parrucche della solidarietà’ ed è nata nel 2019. “Abbiamo iniziato a raccogliere capelli che poi abbiamo spedito alla ditta del nord Italia che realizza parrucche. Ne abbiamo una cinquantina a disposizione, trenta sono in uso e ci verranno restituite alla guarigione della paziente. Le parrucche poi vengono trattate in modo da renderle sterili e donarle nuovamente”, precisa Lombardi. “Serve davvero l’aiuto di tutti per dare una mano a chi sta vivendo la malattia: con le eccellenze enogastronomiche prendiamo per la gola i nostri benefattori”, prosegue. I panieri sono disponibili nei mercatini dei tre paesi coinvolti mentre “il 17 dicembre nella scuola De Muro Lomanto di Canosa il Christmas for Ant, il mercatino della salute con prodotti a chilometro zero”, conclude Lombardi.

